The rise of Star Wars

Sono passati ormai 44 anni da quando Goerge Lucas debuttò nelle sale con il primo film di Guerre Stellari, eppure la saga ambientata in una galassia lontana lontana è ben lontana dalla sua fine, e risulta uno dei prodotti su cui la Disney punta di più.

La serie “The Mandalorian”, uno dei più grandi successi di firmati Disney Plus, non è altro l’inizio di un grande universo in espansione, che comprende film, serie, cartoni, libri e fumetti.

Sono stati infatti annunciati dieci nuovi progetti cinematografici che riguardano il Kolossal che usciranno sul grande schermo o sulla piattaforma streaming entro il 2023.

Collegata alla serie del mandaloriano, di cui si aspetta la terza stagione, sono infatti in programma due spin off che saranno diretti da Joe Favreau e Dave Filoni: “Rangers of the New Repubblic” e “Ahsoka”.

Queste due serie saranno strettamente legate alle avventure di Din Djarin (Pedro Pascal) e del piccolo “baby Yoda”, che negli ultimi due anni è diventato l’idolo del web.

Un altro grande annuncio riguarda il ritorno di Ewan McGregor nei panni di Obi Wan e di Hayden Christensen nei panni di Darth Vader.

La serie “Obi Wan-Kenobi” sarà quindi ambientata tra la fine della trilogia prequel e l’inizio della trilogia originale negli anni della nascita dell’impero galattico, e nonostante i problemi con la sceneggiatura potrebbe uscire già per la fine del 2021.

Molta attesa anche per “Andor”, prequel di “Rogue One-a Star Wars story”, che manterrà Diego Luna nei panni del ribelle, e per “Lando”, la serie evento che narrerà le vicende del famoso contrabbandiere amico di Han Solo(Harrison Ford).

Con “The Acolyte” si entra invece in un mondo sconosciuto, che prende vita circa 200 anni prima delle vicende della minaccia fantasma. Questo mistery-thriller al femminile è infatti ambientato durante l’alta repubblica, e nonostante si sappia ben poco su questo progetto, si collegherà probabilmente alla nuovissima serie letteraria iniziata con la pubblicazione del libro “High Republic- Light of the Jedi”.

Per quanto riguarda le serie animate sono invece già disponibili i primi episodi di “The bad Batch”, sequel di “the clone wars” incentrato sulle vicende della particolare squadra di cloni, e come novità assoluta “Visions”, serie di corti animati in stile giapponese, e “A Droid Story” che vedrà protagonisti gli iconici R2-D2 e C-3PO.

La saga che ha dato inizio al cinema post moderno non può però lasciare il grande schermo, e ci pensa Patty Jenkins, conosciuta per aver diretto i film di Wonder Woman, a riportare nelle sale i fan nel dicembre 2023 con “Star Wars: Rogue Squadron”, film che si incentrerà su un gruppo di piloti della resistenza che rischierà la vita per la ribellione.

Che la forza (di aspettare) sia con voi!

