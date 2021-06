Il tram Milano-Vimercate

Se ne parlerà (da remoto, tramite Zoom) mercoledì 9 giugno, dalle 20.45, con l'Associazione Utenti del Trasporto Pubblico. Relatore sarà Mauro Anzani (UTP Milano).

Milano-Vimercate: storia della linea della rete tramviaria milanese che dal 1880 al 1981 collegava, appunto, le due città. Se ne parlerà (da remoto, tramite Zoom) mercoledì 9 giugno, dalle 20.45, con l'Associazione Utenti del Trasporto Pubblico. Relatore sarà Mauro Anzani (UTP Milano). Un appuntamento diventato, ormai, fisso nel calendario settimanale, perché dal 2002, ogni primo mercoledì del mese, ecco proprio la serata UTP per il trasporto pubblico presso le associazioni per la mobilità sostenibile (ciclisti, pedoni, utenti trasporti pubblici, mobility manager, ecc...). Per partecipare all'incontro, utilizzare https://us02web.zoom.us/j/82927498799?pwd=blgybGdpS1d2UzlveFRtUHVPbjOzZz... (ID riunione 829 2749 8799; Passcode 857616). E' richiesto di qualificarsi con nome e cognome al momento dell'ingresso.

