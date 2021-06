Laghi: accordo con Fla

La giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ha approvato l'accordo di collaborazione con la Fondazione Lombardia per l'ambiente (Fla) per lo sviluppo sostenibile e la tutela dei laghi con un importo di 120.000 euro, 80.000 euro sull'esercizio 2021 e 40.000 su quello del 2022.

La giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, ha approvato l'accordo di collaborazione con la Fondazione Lombardia per l'ambiente (Fla) per lo sviluppo sostenibile e la tutela dei laghi con un importo di 120.000 euro, 80.000 euro sull'esercizio 2021 e 40.000 su quello del 2022. "L'intesa - dice Raffaele Cattaneo - punta a definire gli indicatori ambientali e gli obiettivi della strategia di Regione su questi temi, in accordo con le nostre direzioni generali e gli enti del Sistema (Sireg). Inoltre, si propone di raccordare la strategia regionale con gli strumenti di programmazione territoriale, in particolare il Piano territoriale regionale (Ptr) e la Valutazione ambientale strategica (Vas). Infine con le attività di rendicontazione e di condivisione del protocollo regionale per lo sviluppo sostenibile". Per quanto riguarda la tutela delle acque, l'accordo consentirà di supportare la segreteria tecnica della Commissione internazionale per la protezione della acque italo-svizzere (Cipais). Inoltre sosterrà la progettualità sui laghi lombardi, in coerenza con quanto effettuato da Cipais. Infine effettuerà la ricognizione delle progettualità e del monitoraggio degli interventi sui laghi, anche in attuazione della legge regionale sugli 'Interventi per la ripresa'.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro