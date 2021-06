L'inno dei Comuni d'Italia

Gente in Comune, la band dei sindaci del territorio, ha presentato quella che, si augurano possa diventare la canzone simbolo di tutti i Comuni italiani.

'Gente in Comune', la band dei sindaci del territorio, ha presentato, presso la sede milanese dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), quella che, si augurano, possa diventare la canzone simbolo di tutti i Comuni italiani: l’inno dei Comuni. La storia della band risale nel tempo di oltre 20 anni, a costituzione di un patrimonio storico-culturale del nostro territorio, quando 5 amministratori locali, tra cui l’attuale Presidente della band ed ex Sindaco di Ossona Sergio Garavaglia, decisero tra un incontro politico e l’altro di dar vita a questo gruppo musicale. Uomini di stato con la passione per la musica. Al ruolo politico, allora, si mischiava la vocazione al canto e la voglia di fare beneficienza. Così sempre più spesso si esibirono in canti e suonate a scopo benefico, con cover di grandi artisti italiani, da Battisti a De Gregori. E oggi, dopo anni e tanti cambiamenti nei membri del gruppo, la band, composta dal fondatore Sergio Garavaglia (canto), Luca Brusadelli (piano), Martina Bernareggi (batteria), Luigi Tresoldi (sax) e Mariangela Misci (coro), ha scritto e musicato un testo dedicato alla vita comunale. Il testo, che, un po’ nostalgicamente, racconta i riti e le tradizioni dei nostri comuni che vanno oggi morendo, dalla piazzetta alle biciclette, dal mercato ai bar, è stato proposto e accettato all’ANCI. Martedì si è svolta la presentazione e contemporaneamente è stato presentato un videoclip di accompagnamento, girato nei luoghi del cuore del nostro territorio e dei comuni (https://youtu.be/gVkZ-aSaql0).

L’ITALIA DEI COMUNI

Musica: Maurizio Taverna. Testo: Sergio Garavaglia

Intro

La piazzetta, il Municipio/ il bar dell’antica torre / dopo il sentiero il mercato rionale/ e poi le bici sulla strada per / il cimitero [Bridge] l’Italia e i suoi dolori

indaffarati per la spesa/ tra bancarelle del mercato con/ i suoi odori preparar la cena / nell’attesa della festa / con i tricolori

[Bridge] l’Italia e i suoi colori

Oh che belli i nostri/ paesi e gonfaloni /con antichi rioni l’Italia dei Comuni/ arte storia e tradizioni

Oh che belli i nostri/ borghi e gonfaloni /con antichi rioni l’Italia dei Comuni/ arte sapori e tradizioni

Assolo chitarra

Bambini in braccio ai nonni /gente seduta intorno ad /un tavolino

A struscio con il cane/ due ragazzi per mano ed una mamma con/ il passeggino [Bridge] l’Italia e i suoi amori

Borghi contrade e fazioni/ il bel paese di ottomila comuni / gioielli rari

Ma nel bisogno e difficoltà/ troviamo buona solidarietà/ si, grandi volontari [Bridge] l’Italia ed i suoi valori

Oh che belli i nostri/ borghi e gonfaloni/ con antichi rioni l’Italia dei Comuni/ arte sapori e tradizioni

Oh che belli i nostri/ paesi e gonfaloni/ con antichi rioni l’Italia dei Comuni/ arte storia e tradizioni

Assolo tastiera

l’Italia dei Comuni/ borghi storia e tradizioni

