Grande succsso per ‘Bentornata Gardensia’ che ha coinvolto, lo scorso weekend a Sesto Calende, i volontari della Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Si è svolta sotto il segno del 'sold out' l’iniziativa ‘Bentornata Gardensia’ che ha coinvolto, lo scorso weekend a Sesto Calende, i volontari della Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Il ‘banchetto’ sito sotto i portici della Filiale Intesa San Paolo ha dovuto chiudere anzitempo, sia al sabato che alla domenica, esaurendo, prima del previsto, le scorte. Segno che in molti hanno interpretato nell’acquisto di una pianta di Gardenia un concreto gesto per sostenere la ricerca, unica arma oggi per sconfiggere la sclerosi multipla. Ben 76 piante sono state quelle distribuite raccogliendo donazioni per un totale di 1355 euro. Fondi che saranno destinati a finanziare la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla ed i servizi che la Sezioni di Varese garantisce alle persone con sclerosi multipla sul territorio. Viva soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente della Pro Loco Andrea Scandola "Eravamo certi di poter contare sulla generosità della città di Sesto Calende. Ricordo che il prossimo appuntamento con i volontari dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla sarà il 2 e 3 ottobre con La Mela di Aism".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro