Sabato 12 giugno il Rotary Club Pallanza Stresa del Verbano-Cusio-Ossola organizza un evento per donare 30.000 pasti alla Onlus Rise Against Hunger.

Nel mondo un abitante su nove è denutrito e 821 milioni di persone soffrono la fame: questi dati allarmanti risalgono all'epoca pre-Covid, dunque è drammaticamente facile ipotizzare che oggi la situazioneplanetaria sia ulteriormente peggiorata. Questi numeri hanno portato il Rotary Club Pallanza Stresa a programmare 'Tutto comincia da un pasto', una giornata in collaborazione con la Onlus Rise Against Hunger: per sabato 12 giugno il Palazzo dei Congressi di Stresa ospiterà – nel pieno rispetto delle norme di sanificazione e sicurezza – questo evento, fortemente voluto dal presidente del club, Angelo Ruffoni, che terminerà il suo mandato proprio nel mese di giugno. Rise Against Hunger nasce nel 1998 dalla volontà del pastore metodista, nonché membro attivo del Rotary, Ray Buchanan: attiva anche in Italia dal 2012, oggi rappresenta una delle associazioni mondiali maggiormente impegnate nella lotta contro la fame e la povertà nell'Africa Subsahariana. La consegna deipasti da parte di Rise Against Hunger avviene nelle scuole e questo piccolo dettaglio nasconde un'azioneimportantissima: un pasto servito in una scuola è un valido motivo per consentire ai bambini difrequentarla, garantendo loro salute, educazione ed un ambiente protetto, elementi indispensabili perrompere il circolo vizioso della povertà e permettere uno sviluppo sostenibile. 'Tutto comincia da un pasto' ha un obiettivo importante che tutti noi vogliamo raggiungere con entusiasmo: confezionare 30.000 pasti per dare il nostro contributo alla lottacontro la fame e le disuguaglianze. Le normative di contenimento del Covid-19 non ci permetteranno diaprire, come avremmo voluto, la giornata a tutti: potranno partecipare solamente sessanta persone, conpriorità ai soci del nostro Club. Ogni scatola che riusciremo a comporre e confezionare conterrà 216 razioni:il nostro obiettivo è quello di riuscire a donare 140 scatole. Il Rotary è da anni al fianco di Rise AgainstHunger e per la prima volta il Club del Verbano-Cusio-Ossola organizzerà sul territorio questa importanteiniziativa. Sono particolarmente fiero di terminare il mio anno da presidente con questo evento, che saràuno dei più ambiziosi. Voglio fin da ora ringraziare tutti coloro che doneranno per consentire l'acquisto deiprodotti alimentari, ma anche chi regalerà il proprio tempo per comporre le 140 scatole, che costituisconoanche il nostro sogno e la nostra speranza per un mondo più giusto". Il rapporto tra Rotary Club e Rise Against Hunger nasce nel 2005 e da allora molti sono stati gli obiettiviraggiunti grazie ad un'unione di intenti sempre più forte: ad oggi sono infatti già oltre 30 milioni i pastidonati da Rise Against Hunger grazie al sostegno di Rotary, pasti di qualità, ben bilanciati, con cibicertificati e confezionati con precisi protocolli di sicurezza. Il 12 giugno, a partire dalle 10.30, il Palazzo dei Congressi di Stresa ospiterà dunque questa importante giornata. Tassello fondamentale sarà anche la collaborazione con le scuole del territorio, grazie all'interessamento del professor Angelo Iaderosa dell'Ufficio Scolastico del VCO e del dirigente scolastico, dotteressa Nicoletta Montecchi: saranno, infatti, gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria a preparare 500 lettere in inglese e altrettanti disegni che verranno inseriti nei pacchi, un ulteriore gesto – simbolico, ma anche concreto – per scaldare il cuore di chi riceverà, dall'altra parte del mondo, il dono del Rotary Club.

