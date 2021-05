Fabrizio Moro torna live

Da luglio Fabrizio Moro tornerà a esibirsi live con 'Canzoni nella stanza - percorso unplugged 2021'. Durante questi concerti presenterà i brani del suo repertorio.

Da luglio Fabrizio Moro tornerà a esibirsi live con 'Canzoni nella stanza - percorso unplugged 2021'. Durante questi concerti presenterà i brani del suo repertorio in una veste acustica e più intima e sarà accompagnato sul palco da Danilo Molinari (chitarra) e Claudio Junior Bielli (pianoforte). "Sul palco ho ricreato una stanza – racconta Fabrizio Moro – Ci sono un tappeto, due chitarre e un pianoforte... ci sono pure una bottiglia di vino e un posacenere. Vi vengo a trovare davvero stavolta e mi porto dietro questa roba, così vi faccio sentire come sono le canzoni quando nascono, senza arrangiamenti e senza troppi colori. Crude... essenziali. Si riparte. Piano ma, si riparte. Ci vediamo a casa vostra, tanto ormai è anche un po’ casa mia". Le prime date ad oggi confermate, prodotte e organizzate da Friends & Partners: 2 luglio, Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma; 9 luglio, Carroponte di Milano; 12 luglio, Stupinigi Sonic Park di Nichelino; 23 luglio, Area Convento di San Francesco di Morrovalle; 5 agosto, Teatro Antico di Taormina; 10 agosto, Villa Bertelli di Forte dei Marmi. I biglietti per i live saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 16.00 di oggi, venerdì 14 maggio, su www.ticketone.it. Per info www.friendsandpartners.it.

