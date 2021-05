Arpa Lombardia propone l’iniziativa formativa 'Percorsi professionali per la tutela dell’ambiente: i laboratori di ARPA Lombardia'.

Arpa Lombardia propone l’iniziativa formativa 'Percorsi professionali per la tutela dell’ambiente: i laboratori di ARPA Lombardia'. Il corso è rivolto a neolaureati e giovani professionisti che si affacciano al mondo del lavoro avendo conseguito un titolo di studio in materie scientifiche a più livelli collegate al tema dell’ambiente e della sicurezza e salvaguardia ambientale. Il corso si propone di evidenziare le professionalità coinvolte nella salvaguardia ambientale e di avvicinare neolaureati e giovani professionisti alle opportunità lavorative a questa collegate. Il corso intende offrire un’occasione di confronto in tema di normativa ambientale e dei conseguenti previsti e necessari interventi tecnici a supporto delle azioni di controllo e monitoraggio, con particolare riferimento ai compiti posti in capo ad ARPA in materia di accertamenti analitici di laboratorio, in ambito chimico, fisico, ecotossicologico e microbiologico. La partecipazione all’iniziativa è gratuita. L’iniziativa si svolgerà in modalità FAD (Formazione a Distanza) con l’utilizzo della piattaforma online Google Meet all’indirizzo https://meet.google.com/bvm-gxjv-rzc nei giorni 9 e 10 giugno dalle 9.30 alle 13. Neo laureati e giovani professionisti potranno aderire, compilando il modulo online al indirizzo: https://forms.gle/PaE46VA5sqCvo79P6 entro e non oltre il 28 maggio.

