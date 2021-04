Milano... 'bike friendly'

E' questo l'obiettivo chiaro e preciso dell'attuale Amministrazione comunale. Si sta puntando, infatti, su ciclabili e spazi aperti, per una città a misura di bicicletta.

L'obiettivo è chiaro e preciso: diventare una metropoli sempre più 'bike friendly'. E se, allora, una serie di interventi sono già stati messi in campo, altri, invece, vedranno la luce proprio in questo 2021. Milano, insomma, guarda al presente e, soprattutto, al futuro, partendo da quell'idea di città connessa e accessibile e puntando, in maniera mirata e decisa, su ciclabilità e spazi aperti. "Stiamo lavorando proprio in questa direzione - spiegano dal Comune - Ossia per una realtà che, entro il 2050, sia davvero a misura di bicicletta. Più nello specifico, poi, per accelerare una simile transizione, nel 2020 abbiamo realizzato 61,7 chilometri di itinerari ciclabili diffusi all'interno del progetto 'Strade Aperte', mentre altri sono in via di ultimazione nel 2021. Riteniamo, infatti, che il potenziamento della mobilità dolce sia indispensabile per un modello di città 'a 15 minuti' che, rimodulando tempi e spazi, migliora la qualità della vita dei cittadini in tutti i quartieri".

