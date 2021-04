Covid: 32 i positivi

4 nuove positività ma una situazione migliore delle scorse settimane: sono ora 32 i cittadini 'positivi' al Covid-19 tra Inveruno e Furato, 2 i ricoverati e 37 in quarantena.

Una situazione che, fortuntamante, nelle ultime due settimane è progressivamente migliorata. "In relazione alla situazione dettata dall’emergenza Covid ad Inveruno e Furato la situazione è la seguente - spiega il sindaco Sara Bettinelli - I concittadini positivi sono 32. 4 sono i concittadini che oggi hanno ricevuto l’esito positivo al tampone, quindi sono nuovi cittadini positivi. 2 persone sono ricoverate in strutture ospedaliere del territorio. 37 sono i cittadini in quarantena obbligatoria".

Da oggi, venerdì 2 aprile, le persone con età compresa tra 75 e 79 anni potranno prenotare il vaccino anti Covid-19

PRENOTAZIONE ONLINE

👉 Occorrono tessera sanitaria, codice fiscale, numero di cellulare

👉 Non è una pre-adesione, ma una vera prenotazione

👉 Sarà possibile scegliere data, orario e luogo tra quelli disponibili

👉 La conferma verrà inviata via sms

👇 Qui le modalità su come prenotare online

https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/com...

👇 Qui il link per prenotare il vaccino online

https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/...

ALTRE MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

Sarà possibile prenotare anche con le seguenti modalità:

- 📞 telefonando al numero verde 800894545, che risponderà dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 tranne giorni festivi;

- 📧 i postini possono prenotare per voi direttamente dal loro smartphone in dotazione;

- 🏧 si può prenotare anche al Postamat di Poste Italiane inserendo al posto del bancomat la propria tessera sanitaria.

