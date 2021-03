‘On life’, maglie di speranza

Tre lunghe file di magliette, appese lungo l’ingresso della scuola media R. Rancilio di Parabiago sono comparse nella serata del 22 marzo, per lanciare un messaggio di speranza.

Tre lunghe file di magliette, appese lungo l’ingresso della scuola media R. Rancilio di Parabiago sono comparse nella serata del 22 marzo, per lanciare un messaggio di speranza, di vita. Realizzate dai ragazzi, queste raccontano di giovani che non si vogliono arrendere e che, in attesa di poter tornare a realizzarli, disegnano i propri sogni e le proprie aspettative su magliette lasciate al vento. “Libertà, contatto, feste, abbracci, amici” queste le parole che si ripetono più spesso; le sensazioni che più mancano. E poi l’appello alle istituzioni: “no alla didattica a distanza”, la voglia di tornare in classe, in un grido di aiuto che merita ascolto. Un appello per tornare presto alla vita vera.

