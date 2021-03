Dottor Racioppi conclude l'incarico

La comunicazione arriva dal Comune. "Per motivi personali il dottor Angelo Racioppi, sostituto temporaneo del dottor Bison, ha deciso di concludere il suo incarico il 9 aprile".

La comunicazione arriva dal Comune. "Per motivi personali il dottor Angelo Racioppi, sostituto temporaneo del dottor Bison, ha deciso di concludere il suo incarico il 9 aprile - scrivono - Nonostante le richieste dell’Amministrazione comunale, Ats ci ha comunicato che non procederà a nominare un nuovo sostituto, in virtù della disponibilità di posti presso i medici di medicina generale già presenti ad Arconate e sul territorio". I pazienti del dottor Racioppi potranno, quindi, scegliere tra le dottoresse Sabrina Colombo e Monica Parotti (Arconate), la dottoressa Eleonora Ballerio e il dottor Stefano Cucchetti (Buscate), il dottor Gian Antonio Buttero (Inveruno) e i dottori Massimo Giavardi e Flavio Portaluppi (Bernate Ticino). La procedura del cambio medico può essere svolta tramite il fascicolo sanitario elettronico (FSE) oppure contattando gli uffici di scelta e revoca di Castano Primo o Cuggiono. "Nonostante la scelta di Ats, l’Amministrazione comunale, e in particolare l’assessore alla Salute, Gaia Gorla - concludono - continuerà a lavorare per verificare la possibilità di individuare un nuovo medico che possa insediarsi ad Arconate, nel momento in cui verranno svolti altri concorsi. Esattamente come accaduto con l’arrivo della dottoressa Sabrina Colombo. Al dottor Racioppi vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto con grande professionalità e per aver saputo gestire al meglio la difficile eredità del dottor Bison".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro