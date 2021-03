Regione Lombardia riconosce un 'budget celiachia' ai soggetti aventi un’esenzione per celiachia o dermatite erpetiforme e un piano terapeutico attivo.

Regione Lombardia riconosce un 'budget celiachia' ai soggetti aventi un’esenzione per celiachia o dermatite erpetiforme e un piano terapeutico attivo. E' possibile visualizzare il budget mensile per l’acquisto di alimenti dietetici senza glutine rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Il Decreto del Ministero della Salute del 10 agosto 2018 ha fissato i nuovi limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine e aggiornato le categorie di alimenti rimborsabili dal SSN. Per conoscere il budget celiachia dei figli minorenni - Accedi al sito del FSE con le tue credenziali e apri il servizio da menu Servizi per i tuoi figli; autocertifica online, ai sensi di legge, di essere il legale rappresentante del minorenne; identifica il minorenne inserendo il suo CF e le ultime 5 cifre della sua Tessera Sanitaria–CNS. Dove trovare alimenti senza glutine rimborsati dal SSN - Punti vendita della grande distribuzione organizzata (GDO), farmacie e negozi specializzati (l’iniziativa è attiva presso tutte le ASST lombarde, per consentire agli aventi diritto l’accesso in tutti i punti vendita autorizzati della regione e per coprire l’intero territorio regionale in modo capillare e omogeneo). Come utilizzare il budget - Per utilizzare il tuo budget mensile rimborsabile è necessario avere la Tessera Sanitaria - CNS; in cassa comunicare che intendi usufruire del tuo budget per il pagamento dei prodotti per celiaci rimborsabili (l’addetto passerà comunque tutta la spesa, senza alcuna distinzione tra prodotti rimborsabili e altri prodotti). Per la GDO e i negozi specializzati bisognerà inserire nell’apposito dispositivo presente alla cassa la Tessera Sanitaria - CNS e digitare il tuo codice celiachia. È possibile fare compere 'miste', in altre parole comprendenti prodotti per celiaci e prodotti per tutti; il sistema infatti sarà in grado di riconoscere quelli rimborsabili, che saranno contrassegnati sullo scontrino da una sigla ('SG'). Per la spesa presso le casse automatiche o per eliminare dal conto finale i prodotti da pagare extra budget, si consiglia di chiedere specifiche informazioni presso i punti vendita. Per eventuali resi il rimborso avverrà solo ed esclusivamente con la sostituzione del prodotto. Per assistenza o per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800.030.606 (gratuito per il chiamante sia da telefono fisso sia da telefono mobile), attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00, o rivolgersi alla ASST di competenza. L'app Salutile NoGlutine - Monitora il budget celiachia e visualizza l’identificativo celiachia; verifica se un prodotto dietetico senza glutine è erogato dal SSN e trova i rivenditori accreditati più vicini. Si può accedere all’app con la propria identità digitale SPID.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro