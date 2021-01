Lombardia: "In giunta chi ha avuto incarichi di Governo"

Sul rimpasto nella giunta di Regione Lombardia, è intervenuto il leader della Lega, Matteo Salvini: "In squadra chi ha avuto incarichi di Governo".

"Entro qualche ora, al massimo qualche giorno, avrete una squadra di eccellenza. Si va verso una Lombardia che corre, non do giudizi sui singoli: mi interessa la squadra. Anche come Lega porteremo in Regione Lombardia qualcuno che ha ricoperto incarichi di governo nei mesi scorsi". Lo ha detto il leader del Carroccio, Matteo Salvini, parlando del rimpasto nella giunta lombarda. "Per noi se la Lombardia corre corre tutta Italia. Punteremo tantissimo sul rilancio della Regione. Non do nomi, cognomi e indirizzi: se pazientate avrete le risposte", ha

chiosato Salvini.

