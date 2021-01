La Federazione Italiana Football Sala comunica Ufficialmente che, sono Ancora Aperte le Iscrizioni al Corso Allenatori 1°Livello CONI Calcio da Sala.

La Federazione Italiana Football Sala comunica Ufficialmente che, sono Ancora Aperte le Iscrizioni al Corso Allenatori 1°Livello CONI Calcio da Sala che si terrà nella modalità On-Line a partire dal 18 Gennaio p.v.

Il Corso, organizzato in collaborazione col Settore Formazione OPES Italia, prevede un totale di 16 ore suddivise in lezioni da 2 ore ciascuna, oltre ad un esame finale scritto per il Conseguimento della Certificazione CONI di 1°Livello di Allenatore di Calcio da Sala.

Il Corso allenatori 1° Livello abilita per il Settore giovanile, Attività promozionale e Regionale FIFS maschile e femminile. NON E' UN CORSO CHE ABILITA AD ATTIVITÀ' DELLA FIGC.

Numero chiuso di 25 Partecipanti - Iscrizioni entro Martedì 12 Gennaio p.v. o al raggiungimento del numero prefissato.

Per qualsiasi informazione:

Amministrazione FIFS

Telefono +39348750 2634 / +39349 312 5140

E-mail amministrazionefifs [at] gmail [dot] com

