Migliora il sindaco di Somma

“Pregate non solo per me, ma per tutti i malati Covid in gravi condizioni. Tutti insieme è più facile affrontare situazioni difficili”. È il messaggio che il sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria affida alla famiglia.

“Pregate non solo per me, ma per tutti i malati Covid in gravi condizioni. Tutti insieme è più facile affrontare situazioni difficili”. È il messaggio che il sindaco Stefano Bellaria affida alla famiglia nel corso della prima chiamata ai propri cari dal 17 dicembre, da quando è ricoverato al Covid hospital in Fiera Milano. Le condizioni del primo cittadino sono in costante miglioramento tanto che la direzione sanitaria del Policlinico è pronta al suo trasferimento all’ospedale di Varese per la riabilitazione post terapia intensiva.

Questo il bollettino ufficiale diramato oggi: “Si segnala che il sig. Bellaria Stefano è al momento ancora ricoverato nell'unità di Terapia Intensiva del Policlinico in Fiera Milano. Permane in prognosi riservata. Le sue condizioni si mantengono stabili, in fase di miglioramento. Il paziente è cosciente e collaborante, respira in modo autonomo con l'ausilio di ossigeno. È in fase di organizzazione il trasferimento presso un reparto di degenza per il proseguimento delle cure necessarie”.

Bellaria è stato stubato per la prima volta il 24 dicembre ed è sembrato subito farcela bene senza respiratore. Ha trascorso la notte di Natale tranquilla e ha anche ripreso a bere un po’ acqua. Al Covid hospital era entrato una settimana prima in condizioni gravi, ma i primi segnali di ottimismo erano subito arrivati dalla risposta positiva alle terapie somministrate. Ora tutta la città di Somma Lombardo, che si è stretta attorno al suo sindaco, è pronta a riaccoglierlo non appena le condizioni lo permetteranno.

Auguri di pronta guarigione sono arrivati oltre che dalla giunta, guidata dal vicesindaco facente le funzioni di sindaco Stefano Aliprandini, anche dall’intero Consiglio comunale sommese. Per il tradizionale messaggio augurale di fine anno Aliprandini ha citato il discorso dell’Arcivescovo Delpini in occasione di Sant’Ambrogio, tanto caro a Bellaria: “Aggiustare il mondo? Tocca a noi intraprendere un cammino che siamo chiamati a percorrere insieme”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro