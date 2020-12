Magnago Covid: numeri in miglioramento

Numeri in miglioramento a Magnago e Bienate per quanto riguarda l'emergenza Covid-19. Sono 26 i positivi e 279 i guariti. Purtroppo, ci sono stati anche 3 decessi.

Numeri in miglioramento a Magnago e Bienate per quanto riguarda l'emergenza Covid-19. "Attualmente - ha scritto il sindaco Carla Picco - abbiamo 26 cittadini positivi e 15 in quarantena. I guariti, invece, sono 279. Purtroppo dobbiamo comunicare altri tre concittadini deceduti: alle loro famiglie la nostra vicinanza ed il nostro cordoglio. I prossimi giorni saranno decisivi per contenere la curva dei contagi. Solo con comportamenti rigorosi e prudenti potremo scongiurare altri contagi, altri ricoveri e altri decessi. Vi invito davvero a vivere i prossimi giorni con prudenza e rispetto delle regole: non possiamo davvero permettere al virus di riprendere la sua corsa. Iniziamo il 2021 con un segnale di serietà e impegno: un gesto d’amore e di speranza per tutti noi".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro