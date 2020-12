Sicurezza: tre macro interventi

Sono tre i macro interventi previsti per il 2021 nel bilancio regionale dall'assessorato alla Sicurezza: risorse per Polizia locale, Stradale e beni confiscati.

Sono tre i macro interventi previsti per il 2021 nel bilancio regionale dall'assessorato alla Sicurezza: il bando per le dotazioni strumentali alla Polizia locale con 6.460.000 euro, le risorse destinate alla sicurezza stradale che ammontano a 3.500.000 di euro ed il finanziamento per il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati alla criminalità, 2.000.000 l'anno per il 2021 e il 2022. Lo comunica l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato, all'indomani dell'approvazione del bilancio in consiglio regionale. "Dodici milioni di euro che mettiamo a disposizione soprattutto per i Comuni lombardi nel settore sicurezza - ha sottolineato l'assessore De Corato - e, nonostante le ingenti somme investite per l'emergenza Coronavirus, Regione Lombardia continua a ritenere strategico questo comparto. Anche nel 2021 manteniamo fondamentalmente gli stessi importi degli anni passati. Si tratta di misure che hanno già registrato uno straordinario interesse".

