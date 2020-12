"Finalmente fondi per imprese"

Dal Movimento 5 Stelle di Busto Garolfo: "Finalmente l'Amministrazione comunale decide di cominciare ad utilizzare fondi propri per aiutare le imprese commerciali".

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Apprendiamo dai giornali che l’Amministrazione Comunale di Busto Garolfo ha messo a disposizione delle imprese commerciali e di servizio operanti nel proprio territorio, un contributo di 30.000 euro a fondo perduto a seguito dell’emergenza Covid-19. Ne prendiamo atto, è stata parzialmente accolta la nostra richiesta: infatti il Movimento 5 Stelle è stato il primo gruppo politico che, con un manifesto pubblico, ha sollecitato il Comune a prendere iniziative in tal senso utilizzando fondi propri (Avanzo di Amministrazione, cioè i risparmi della collettività) in aggiunta a quanto il Governo Conte sta facendo dall’inizio della pandemia. Auspichiamo che sia solo il primo seppur piccolo passo in questa direzione, confidiamo che vi siano altri atti ed azioni volti a mitigare la sofferenza economica di artigiani, commercianti ed imprese prodotta indirettamente dall’emergenza sanitaria. Non siamo presenti in consiglio comunale, ma non per questo non mancherà il nostro contributo di idee e proposte, restiamo aperti al dialogo e come abbiamo scritto nel nostro manifesto e ribadiamo in questa sede: l’emergenza Covid19 si vince insieme. (Gruppo Movimento 5 Stelle Busto Garolfo)

