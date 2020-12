Olimpiadi 2026: 55,8 milioni per Valtellina

La giunta regionale ha approvato uno stanziamento di 55.813.611 euro a favore degli Enti locali dell’Alta Valtellina per realizzare ulteriori interventi infrastrutturali.

La giunta regionale ha approvato uno stanziamento di 55.813.611 euro a favore degli Enti locali dell’Alta Valtellina per realizzare ulteriori interventi infrastrutturali funzionali allo svolgimento delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La delibera, approvata su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, di concerto con l’assessore a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, definisce l’elenco delle opere stabilito in accordo con gli enti locali per effettuare “adeguamenti, collegamenti, strutture e interconnessioni di aree a parcheggio e ski area”. PRESIDENTE E ASSESSORE TERZI: PACCHETTO DI INTERVENTI ATTESI DAL TERRITORIO - “Con i finanziamenti del Piano Lombardia – commentano il presidente Attilio Fontana e l’assessore Terzi - abbiamo messo in campo 574 milioni di euro per il potenziamento infrastrutturale e il miglioramento della mobilità di accesso alle zone interessate dall'evento olimpico. All’interno di questa cifra complessiva, figura uno stanziamento di 55,8 milioni di euro specifico per gli Enti locali dell’Alta Valtellina che potranno così mettere in atto opere per efficientare e mettere in sicurezza la viabilità locale, intervenire sui parcheggi o sulle aree degli impianti sciistici. Fondi concreti che Regione mette a disposizione”. “Si tratta di un pacchetto di interventi – aggiunge Claudia Maria Terzi - molto attesi dal territorio e determinati proprio grazie a un lavoro di interlocuzione con i Comuni, la Comunità Montana e la Provincia di Sondrio: non ultimo, ricordo l’incontro di ottobre in Provincia con gli enti interessati”. ASSESSORE SERTORI - “Questa prima assegnazione di risorse - spiega Sertori - è frutto dell’importante confronto tra Regione Lombardia e gli enti locali in provincia di Sondrio. Fa parte di un pacchetto di interventi articolato, che cuba oltre 90 milioni di euro complessivi, che sarà finanziato anche attraverso altre dotazioni regionali, come il fondo per i Comuni Confinanti e quello per la ripresa economica”. “Oggi – continua Sertori - compiamo un significativo passo avanti che permette di partire effettivamente con la progettazione delle opere infrastrutturali e arrivare pronti all’appuntamento olimpico del 2026. Siamo già al lavoro per assegnare ulteriori risorse e proprio nella seduta del Comitato Fondo Comuni Confinanti tenutasi ieri, nell’ambito della nuova programmazione abbiamo già chiesto l’anticipo di 5 milioni di euro per poter finanziare il progetto definitivo ed esecutivo del bypass stradale della Frana del Ruinon”. SOTTOSEGRETARIO ROSSI - “Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 rappresentano un’importate opportunità di crescita e di sviluppo per la Lombardia e il Paese interno. Grazie ai finanziamenti messi in campo dalla Regione, sarà possibile accelerare la realizzazione di numerose opere, peraltro in molti casi già approvate dai piani regionali. Le infrastrutture previste nel master plan della manifestazione a Cinque cerchi avranno la priorità, anche rispetto a diversi altri progetti di carattere nazionale. Il loro completamento non solo contribuirà in maniera determinante al successo dell’appuntamento olimpico ma anche, e soprattutto, permetterà di migliorare notevolmente la qualità della vita di tanti lombardi. Quello messo a punto con la Legge regionale 9/2020, ‘Interventi per la ripresa economica’, è un piano di interventi rapidi e concreti che aiuteranno anche la ripresa post-Covid e che assicureranno un ‘boost’ all’economia e al turismo dei nostri territori, con grandi benefici per le generazioni future”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro