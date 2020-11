Cerchi tartufi: puoi spostarti

In Lombardia l'attività di ricerca dei tartufi svolta in modo professionale da un soggetto in possesso del tesserino valido di abilitazione consente di effettuare spostamenti anche fuori dal proprio Comune.

La Regione Lombardia, nelle Faq pubblicate sul sito internet ufficiale, ha chiarito l'interpretazione del Dpcm del 3 novembre in merito alla possibilità di spostamento per chi effettua in modo professionale l'attività di ricerca dei tartufi. "Molti lombardi chiedevano giustamente un chiarimento visto il periodo. - ha dichiarato l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi - In Lombardia l'attività di ricerca dei tartufi svolta in modo professionale da un soggetto in possesso del tesserino valido di abilitazione consente di effettuare spostamenti anche fuori dal proprio Comune. Si tratta infatti di una attività assimilabile ad attività lavorativa. È comunque consigliato, per dare evidenza del requisito della professionalità dell'attività, di portare il tesserino, unitamente alla copia del modulo F24 di versamento dell'imposta forfettaria e del certificato di attribuzione della partita IVA o di altro documento idoneo ad attestarne l'attribuzione".

