Lockdown: "Occhio alle truffe"

L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, raccomanda agli anziani di non aprire la porta di casa agli sconosciuti e denunciare subito.

L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, raccomanda agli anziani di non aprire la porta di casa agli sconosciuti e denunciare ogni minimo sospetto di truffa. "Con la scusa della sanificazione dell'appartamento - rimarca De Corato - si è consumata l'ennesima truffa ai danni di una 77 enne a Milano, derubata di soldi e gioielli. Dopo le rapine in farmacia, tornano con il lockdown anche le truffe agli anziani". "L'impegno di Regione Lombardia - sottolinea l'assessore alla Sicurezza - nel contrastare questo vile reato è costante: a giugno la Giunta ha stanziato 600.000 euro destinati agli Enti locali per la realizzazione di iniziative utili a prevenire e contrastare le truffe agli anziani, mentre nei mesi scorsi sono andati in onda degli spot televisivi promossi dalla Regione per mettere in guardia i più anziani da questi reati". "Auspico - conclude - che il truffatore venga presto individuato e condannato al massimo della pena prevista".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro