Fontana: "Evitare un lockdown"

"Un lockdown completo sarebbe insopportabile per l'intero Paese. E proprio per questo stiamo lavorando nella direzione di individuare misure restrittive in singoli ambiti che impattino il meno possibile sulla vita quotidiana dei singoli e delle famiglie". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo ad un confronto su Facebook con Confartigianato Varese. "I provvedimenti previsti nell'ordinanza della Regione Lombardia - ha spiegato il governatore - hanno un solo obiettivo: ridurre la diffusione del virus. Oggi riuscire a ottenere il contenimento dell'evolversi del contagio sarebbe già un grande successo. I dati dell'intera Lombardia sono davanti agli occhi di tutti e serve la massima attenzione da parte di ogni soggetto chiamato in causa per affrontare la situazione nel modo migliore. A partire dalla politica".

