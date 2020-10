Castano: Covid alle Elementari

La notizia è arrivata proprio in queste ultime ore: c'è un caso di positività al Covid-19 alle scuole Elementari di Castano Primo. Il bambino sta bene.

La notizia è arrivata proprio in queste ultime ore: c'è un caso di positività al Covid-19 alle scuole Elementari di Castano Primo. "Ci tengo a precisare, innanzitutto, che il bambino/a sta bene e non ci sono particolari preoccupazioni rispetto allo stato di salute - dice il sindaco Giuseppe Pignatiello - Fortunatamente si tratta di una situazione di positività verificatasi all’esterno della struttura scolastica. Ringrazio i medici e il dirigente per l’intervento immediato. L'istituto ha deciso giustamente di avvisare gli alunni della stessa classe lasciandoli a casa precauzionalmente per i prossimi due giorni e, nel frattempo, si attiveranno i confronti del caso con Ats. Invito a mantenere alta l’attenzione. La struttura scolastica sta seguendo tutti i protocolli. Faccio un grandissimo in bocca al lupo e un grande abbraccio allo studente sicuro che ritornerà prestissimo a scuola con tutti i suoi compagni".

