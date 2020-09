Scolaresche gratis a Volandia

Al Parco e Museo del Volo scolaresche gratis per gite in totale sicurezza. Dal 1° ottobre e fino al 30 giugno 2021 (dal martedì al venerdì: dalle 9 alle 17) su prenotazione.

A Volandia scolaresche gratis per gite in totale sicurezza. L’emergenza Covid ha costretto l’anno scorso gli studenti di ogni ordine e grado a rinunciare, oltre alla didattica in presenza, anche all’immancabile gita scolastica, il cui carattere sociale ed educativo è largamente riconosciuto da tutti. Pertanto, il CDA del Parco e Museo del Volo ha deliberato che, per facilitare l’accesso degli istituti scolastici all’offerta culturale dell'importante realtà del nostro territorio, venga disposto per l’anno scolastico 2020/2021 l’accesso gratuito a tutti i gruppi scolastici e agli insegnanti accompagnatori. Già dal 1° ottobre e fino al 30 giugno 2021, allora, (dal martedì al venerdì: dalle 9 alle 17) su prenotazione da effettuare con almeno una settimana di anticipo, Volandia apre gratuitamente le proprie porte alle scolaresche, ribadendo così il supporto allo sviluppo culturale e sociale del territorio, con particolare attenzione ai giovani. Rimangono a pagamento i servizi accessori quali eventuale guida, laboratori didattici, bar e bookshop.

