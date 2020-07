Accademia Inveruno Calcio

Il nuovo Presidente di Accademia Inveruno, presentato nella serata di mercoledì 22 luglio, sarà Massimo Frigerio e sarà accompagnato da un direttivo già nominato e pienamente operativo.

Dopo le vicissitudini societarie, che avevano pressoché spazzato via tutto ciò che rimaneva dell’Inveruno calcio e del suo settore giovanile, l’Accademia, grazie al lavoro di una cordata di giovani imprenditori locali, rinasce dalle sue ceneri e dà vita ad una nuova società, che ha tutta l’ambizione di riportare Inveruno ai livelli che gli sono stati tolti. Il nuovo Presidente, presentato nella serata di mercoledì 22 luglio, sarà Massimo Frigerio e sarà accompagnato da un direttivo già nominato e pienamente operativo. La carica di vicepresidente sarà assegnata a Fabio Di Nello, Roberto Olivadoti sarà direttore generale e tecnico, il direttore sportivo dell’area agonistica sarà Ambrogio Gibillini, mentre ad occuparsi dell’area pre-agonistica sarà Pierluigi Balzarotti. Tino Maltagliati seguirà i primi calci; dell’area burocratica e amministrativa se ne occuperà Antonio Baraggini. Gli obiettivi di questa “neonata” società sono già ambiziosi e il vicepresidente Di Nello parla già di “recuperare le categorie perse nel minor tempo possibile; in particolare per quanto riguarda i ragazzi l’idea è quella di riprendere le categorie regionali nel giro di un paio d’anni”. Nel settore giovanile dell’Accademia confluiranno, altresì, i giovani della Polisportiva San Giorgio di Cuggiono, i quali andranno ad alimentare un vivaio già molto ricco qualitativamente. In prospettiva, fa sapere sempre il vicepresidente, “stiamo già trattando con alcune società professionistiche per la conclusione di accordi di affiliazione, per fornire uno sbocco ai ragazzi di talento”. La prima squadra, invece, militerà grazie ad un lavoro eccezionale del team dell’Accademia, nella categoria di Promozione e sarà guidata da mister Fabio Nigro. L’allenatore, nuovo a questo palcoscenico, si è formato tecnicamente a Sassuolo accanto alla guida di Massimiliano Allegri. A conclusione della serata è poi intervenuto il nuovo Presidente, precisando che “il gruppo creato può dare una base solida a questa società e che il progetto è assolutamente a lungo termine”.

