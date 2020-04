Ambulatori: nuove disposizioni

Emergenza COVID-19: da lunedì 6 aprile, ecco le nuove disposizioni per i pazienti che afferiscono agli ambulatori di Diabetologia ed Endocrinologia dell’ASST Valle Olona.

I pazienti diabetici necessitano di controllo stretto e sono categoria ad alto rischio per il COVID-19. ASST Valle Olona ha studiato la miglior risposta alle loro esigenze, mantenendo la continuità assistenziale e limitando il più possibile i loro spostamenti territoriali. In che modo? Mettendo a loro disposizione le risorse professionali dei medici specialisti ambulatoriali interni convenzionati in Diabetologia ed Endocrinologia, per la valutazione dei bisogni clinici o terapeutici, secondo queste due nuove modalità operative, a partire da lunedì 6 aprile.

- Triage telefonico a opera di personale infermieristico dedicato. Potrà essere effettuato dalle 9 alle 12.30, da lunedì a venerdì (tranne i festivi). Gallarate 0331/751225 o diabetologia [dot] gallarate [at] asst-valleolona [dot] it; Busto Arsizio 0331/699240 o diabetologia [dot] busto [at] asst-valleolona [dot] it; Saronno 02/9613492, 02/9613209 o diabetologia [dot] saronno [at] asst-valleolona [dot] it.

Le richieste saranno poi esaminate dal medico specialista che potrà, sull’analisi delle necessità: prendere contatto telefonico o per e-mail col paziente; programmare visite direttamente, senza passare dal Cup (Centro unico di prenotazione), o esami ematochimici

Erogazione visite specialistiche:

- Per priorità U (entro 72 ore), B (entro 10 giorni): saranno mantenute nei Presidi ospedalieri di Gallarate (che assorbirà anche quelle del Presidio di Busto Arsizio) e di Saronno.

- Per le priorità D (entro 30 giorni), P (programmate e attualmente sospese): se ritenute comunque necessarie, dopo il triage telefonico e la valutazione specialistica, saranno riprogrammate.

ASST Valle Olona invita tutti i pazienti diabetici a evitare accessi diretti agli ambulatori o agli sportelli Cup (Centro unico di prenotazione). Il progetto risponde in modo innovativo alla necessità di contenere il più possibile lo spostamento dell’utenza. Le modalità indicate permettono di fare ciò che serve, nei tempi giusti, evitando il disagio ai malati e non facendoli sentire isolati.

