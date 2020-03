L'Inter dona le mascherine

Il ringraziamento del presidente della Lombardia, Attilio Fontana, alla società di calcio. Andranno all'ospedale di Bergamo (65.000) e 21.600, invece, a quello di Lodi.

"Ancora una volta desidero ringraziare tutti coloro che stanno aiutando con azioni concrete Regione Lombardia. Il popolo della solidarietà, a livello nazionale e internazionale, è davvero vastissimo e ci da' ulteriore forza per andare avanti con la massima determinazione nella battaglia contro il virus". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Oggi rivolgo un ringraziamento particolare all'Inter. La società del presidente Zhang ci ha comunicato di avere messo a disposizione dell'ospedale di Bergamo 65.000 mascherine e 21.600 a quello di Lodi. Azioni utili e importanti per chi, in prima linea, da giorni fa turni massacranti per fronteggiare l'emergenza COVID-19".