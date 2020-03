Milano, Ospedale come a Wuhan?

L’idea è quella di aprire a Milano (al Portello ci sono verifiche in corso su due padiglioni) un ospedale lampo, modello cinese, con 500 letti di terapia intensiva.

Si spera che l'emergenza possa almeno rallentare e in tempi brevi, soprattutto se le misure restrittive divenissero ancora più pressanti. Ma bisogna, necessariamente, prepararsi al peggio. Anche e soprattutto se le cose dovessero andare per le lunghe... Ecco allora che l’idea è quella di aprire a Milano (al Portello ci sono verifiche in corso su due padiglioni) un ospedale lampo, modello cinese, con 500 letti di terapia intensiva. Il progetto, spiega l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, è stato consegnato alla Protezione civile nazionale e necessita, per partire, che questa ci doti di "500 respiratori portatili e del personale".

C’è anche un piano B: aprire i 500 letti "in strutture socio-assistenziali vuote o svuotabili velocemente".