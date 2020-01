Interventi alla rete fognaria

Diversi i punti della città direttamente ineteressati. Operai al lavoro dalla fine dello scorso anno. Modifiche temporanee alla viabilità di auto e bus. Ecco le vie coinvolte.

Qualcuno è già partito (e si è anche concluso o si sta per ultimare), qualcun altro, invece, partirà a breve ed altri ancora più avanti: si lavora, insomma, alla rete fognaria e, così, saranno diverse le zone della città direttamente interessate. Cantieri e operai, come si dice, all'opera in più punti di Castano, per una serie di azioni mirate e specifiche. "Gli interventi - spiegano da Gruppo Cap - serviranno a potenziare ed estendere le fognature, con l'obiettivo di eliminare i cedimenti strutturali, rendere il servizio più efficiente ed aumentare la sicurezza e la tutela dell'ambiente". Più nello specifico, i lavori sono partiti a seguito, appunto, di alcuni indebolimenti che si erano verificati in via Ariosto e "Che ci hanno portato a muoverci prontamente, garantendo, dunque, la sicurezza attraverso una soluzione provvisoria - continuano - In parallelo, poi, è stata avviata anche una campagna di indagine e videoispezione, grazie alla quale è stata evidenziata la necessità di attivarci in modo strutturale sulle fogne, che presentano avvallamenti e fessurazioni che in futuro avrebbero potuto compromettere l'efficienza della rete. Per questo motivo abbiamo deciso di intervenire, verificando anche le vie adiacenti a via Ariosto e rilevando problemi analoghi in diverse strade". E da qui, allora, ecco che nello scorso mese di novembre (per la durata di poco più di un anno e per un investimento totale di 3,5 milioni di euro) si è dato il via ai cantieri, ripartendo il territorio per aree. "Ad esempio - affermano - ci si è concentrati, prima della fine dell'anno, in via della Saronna, successivamente da gennaio è stata la volta di via Della Valle (per circa due mesi), mentre a febbraio avranno inizio gli interventi nell'area adiacente la stazione ferroviaria (via Monte Amiata e l’attraversamento mediante tecnica Spingitubo sotto la ferrovia impegneranno l’area per circa tre mesi). Terminata questa fase, andremo nelle vie Matteotti, Gallarate, Benedetto Croce e, in ultimo, IV Novembre, per un tempo complessivo di ulteriori quattro mesi circa". Ma non è ancora finita, perché concluse le nuove estensioni, si procederà a realizzare il potenziamento della rete fognaria attualmente presente sul territorio comunale. "In questa fase - concludono - verranno coinvolte le vie Ariosto, Boccaccio, Petrarca, Madonna di Grée, Monti, Pascoli, Foscolo, Lonate, Sant’Ambrogio, Don Gnocchi, Torriani, San Fedele e Don Minzoni". E, inevitabilmente, per consentire di mettere in campo tutti i lavori necessari, bisognerà intervenire pure sulla viabilità, con modifiche temporanee anche per quanto concerne il percorso degli autobus Movibus, Stie e FNMA.