Le mostre di fotografia riunite sotto il titolo 'Come un atlante del paesaggio' hanno chiuso il periodo delle feste natalizie con oltre 1.300 visitatori in 11 giorni.

Castano e il territorio in lacrime per la scomparsa di Felice Monolo. La vita dedicata alle lettere, alla letteratura e più in generale alla cultura. Un esempio per Castano e i castanesi.