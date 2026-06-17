Milano / Malpensa
Anche a Cuggiono ora le notizie arrivano su Whatsapp
- 17/06/2026 - 06:12
- Cuggiono
Un nuovo canale diretto, semplice e immediato per restare aggiornati su ciò che accade in paese. A Cuggiono prende il via il numero WhatsApp del Comune, un servizio pensato per raggiungere in modo ancora più capillare i cittadini e facilitare la diffusione delle informazioni di pubblica utilità.
Ad annunciare la novità è stato il sindaco Sergio Berra, sottolineando come uno degli obiettivi dell’Amministrazione sia proprio quello di rendere la comunicazione istituzionale sempre più vicina alle persone. ‘Siamo felici di annunciare questa grande novità – ha spiegato – perché vogliamo raggiungere quanti più cittadini possibile con le informazioni che riguardano Cuggiono. È un ulteriore passo in questa direzione’.
Il servizio sarà avviato con una prima settimana dedicata alla raccolta delle iscrizioni. Dalla settimana successiva, gli utenti registrati inizieranno a ricevere aggiornamenti puntuali su eventi, chiusure strade, lavori, avvisi e comunicazioni utili per la vita quotidiana del paese.
Il numero WhatsApp avrà però una funzione esclusivamente informativa: servirà cioè per inviare messaggi ai cittadini, ma non per ricevere richieste o segnalazioni. Per queste necessità resteranno attivi i canali tradizionali del Comune, come app, sito internet e mail istituzionali.
Per accedere al servizio è sufficiente salvare nella rubrica del proprio cellulare il numero 327 6975680, scegliendo un nome riconoscibile, ad esempio ‘Cuggiono WhatsApp’. Il salvataggio del contatto è necessario per poter ricevere correttamente i messaggi. Una volta fatto, basterà inviare via WhatsApp la parola ‘ATTIVA’.
Dopo l’iscrizione, l’utente riceverà un messaggio di benvenuto contenente anche il link all’informativa privacy. Un piccolo gesto, dunque, per avere a portata di mano informazioni utili e aggiornate, in un percorso che punta a rendere il Comune sempre più accessibile, trasparente e vicino ai cittadini.
Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!
Invia nuovo commento