Anche a Cuggiono ora le notizie arrivano su Whatsapp

Ricordi, emozioni e commozione che si sono mischiate insieme. E attorno la musica, che è sempre stata la sua vita e la sua passione. Lui, storico fondatore e presidente del Complesso Bandistico Vanzaghellese. E proprio a Piermario Fassi è stata intitolata la sede dello stesso Complesso in piazza Pertini a Vanzaghello.