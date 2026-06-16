Due weekend di musica, cucina campagnola e solidarietà per la 42ª edizione.

San Giorgio di Sesto Calende si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Torna infatti la Festa delle Cascine, giunta alla sua 42ª edizione, in programma nei due weekend del 19, 20 e 21 giugno e del 26, 27 e 28 giugno 2026, nell’area di via Piave 103.

Una festa che profuma di tradizione, di comunità e di semplicità, capace ogni anno di richiamare famiglie, amici e visitatori attorno a ciò che rende speciali questi momenti: la voglia di stare insieme. Saranno sei serate all’insegna della buona cucina, della musica e del divertimento, con una proposta pensata per tutte le età.

Si partirà venerdì 19 giugno con il dj set anni ’80 e ’90, per poi proseguire sabato 20 con i Key Alter e domenica 21 con il tradizionale ballo liscio. Il secondo weekend riprenderà venerdì 26 con gli Stick Hats, sabato 27 con i Monkey Scream e gran finale domenica 28 ancora con il ballo liscio.

Grande protagonista sarà anche la cucina campagnola, con grigliate, piatti della tradizione e buon vino: sapori semplici e genuini, quelli che raccontano meglio lo spirito delle feste di paese. Non mancherà, poi, l’attenzione alla solidarietà: parte del ricavato verrà infatti devoluto in beneficenza ad associazioni del territorio.

La Festa delle Cascine si conferma così non solo un’occasione di svago, ma anche un momento prezioso per rafforzare legami, sostenere realtà locali e riscoprire il valore dello stare insieme. Una tradizione lunga oltre quarant’anni, che continua a rinnovarsi senza perdere la propria anima.

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