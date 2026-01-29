I meriti della Polizia locale

Tre suoi agenti sono stati premiati i giorni scorsi per elevati meriti professionali.

Comando di Polizia Locale di Arluno in passerella. Tre suoi agenti sono stati infatti premiati i giorni scorsi per elevati meriti professionali. Due di essi hanno collaborato in modo proficuo con i carabinieri di Pescara nell'individuazione di soggetti poi arrestati nel corso di un'operazione nazionale antidroga contro un'organizzazione criminale. Il terzo premio è andato a Emanuela Grassi che, spiega il sindaco Alfio Colombo in una nota, "fuori servizio, a Vittuone, ha sventato una truffa a un'anziana per mani di due finti operatori del servizio idrico che cercavano di obbligarla a farli entrare in casa". Ai tre agenti Colombo ha rivolto i complimenti a nome dell'amministrazione comunale.

