Casa in comproprietà tra ex coniugi: il tribunale stabilisce i turni di godimento

Il Tribunale di Ragusa ha recentemente affrontato un caso emblematico che interessa molte coppie separate: come gestire una casa in comproprietà quando il rapporto è finito? La sentenza offre una soluzione pratica al problema, stabilendo un sistema di turnazione per l'utilizzo dell'immobile.

Il caso riguarda due ex coniugi, proprietari in parti uguali di una casa di villeggiatura. Dopo la separazione, la moglie aveva occupato l'immobile in via esclusiva durante tutto il periodo estivo, impedendo all'ex marito di utilizzarlo. Quest'ultimo si è quindi rivolto al Tribunale per ottenere una regolamentazione equa del diritto di abitazione.

La decisione del giudice è particolarmente interessante perché stabilisce un sistema di turnazione dettagliato e alternato: negli anni pari, un ex coniuge potrà utilizzare la casa in determinati mesi, mentre negli anni dispari i turni si invertiranno. Questo garantisce a entrambi di poter godere dell'immobile in modo equo, inclusi i periodi estivi più ambiti.

Il Tribunale ha anche chiarito un punto fondamentale: ciascun comproprietario deve farsi carico delle spese relative al proprio periodo di godimento. Inoltre, la turnazione non influisce sul diritto di visita dei figli, che può continuare a svolgersi secondo gli accordi precedentemente stabiliti.

La sentenza rappresenta un importante precedente per situazioni analoghe, sempre più frequenti nella società contemporanea. Il principio cardine è che la comproprietà di un immobile tra ex coniugi non deve tradursi in un'occasione di conflitto, ma può essere gestita in modo razionale e equilibrato.

Particolarmente significativo è il richiamo del Tribunale al principio secondo cui ogni comunista è tenuto all'assunzione personale ed esclusiva degli oneri relativi al periodo di assegnazione. Questo aspetto pratico della gestione evita ulteriori motivi di attrito tra le parti.

La decisione offre quindi una soluzione concreta a un problema diffuso, bilanciando gli interessi contrapposti e garantendo un utilizzo equo del bene comune. Un approccio che potrebbe essere replicato in molte situazioni simili, contribuendo a ridurre il contenzioso post-separazione sulla gestione dei beni in comproprietà.

La sentenza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che privilegia soluzioni pratiche e equilibrate, capaci di tutelare i diritti di entrambe le parti senza pregiudicare la funzionalità del bene comune.

