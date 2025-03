Espolosione alla Perfetti

Esplosione alla Perfetti di Lainate: intervengono nove mezzi dei Vigili del Fuoco presso la nota azienda produttrice di alimenti. Situazione in aggiornamento.

Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco (otto mezzi più uno proveniente da Saranno) si stanno dirigendo verso lo Stabilimento Perfetti di Lainate in via Clerici 30 a seguito di una esplosione che sarebbe avvenuta in un magazzino interno alla famosa società produttrice di alimenti. Una densa colonna di fumo nero è già visibile a distanza di alcuni chilometri. Non abbiamo per ora altri elementi in attesa che le squadre provenienti in particolare dai vicino Distaccamento di Rho e Lainate effettuino i primi rilievi

