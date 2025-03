Mercoledì 12 e giovedì 13 marzo la Conferenza Episcopale Lombarda (CEL) si riunirà a Mantova per la due giorni della sessione primaverile.

Giovedì pomeriggio, a partire dalle 16, i Vescovi della Lombardia visiteranno il Rems (Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza) di Castiglione delle Stiviere (località Ghisiola). In questo contesto i Vescovi lombardi incontreranno il personale e gli ospiti della struttura, in occasione di un pellegrinaggio con la Reliquia del Preziosissimo Sangue, nell'ambito del Giubileo della Speranza. Seguirà un momento di confronto e scambio con il personale e gli ospiti, cui farà seguito un momento di preghiera presieduto dall'Arcivescovo metropolita, mons. Mario Delpini.

Al termine dell'evento, alle ore 17.15, si terrà un incontro con la stampa per illustrare il senso dell'iniziativa con il Vescovo di Mantova, mons. Marco Busca, e il Direttore generale dell'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Mantova, Anna Gerola. L'incontro con i giornalisti avrà luogo nella sala Morelli, situata all'ingresso della struttura.

Il tema dell'esecuzione della pena e delle condizioni di chi vi è sottoposto è già stato affrontato in una precedente riunione della CEL lo scorso 28 novembre a Caravaggio, nella Basilica di Santa Maria del Fonte. In quell'occasione i Vescovi lombardi hanno avviato un dialogo con i direttori delle case circondariali della Lombardia, affrontando alcuni nodi critici quali il sovraffollamento delle carceri, l'insufficienza del personale, le difficoltà dei detenuti nel percorso di reinserimento sociale dopo aver scontato la pena.

La Conferenza Episcopale Lombarda (CEL) è composta dai Vescovi delle dieci Diocesi della Lombardia, dai Vescovi ausiliari e coloro che per diritto sono ad essi equiparati. L'organismo si riunisce periodicamente per valutare e proporre alcune linee comuni di proposta pastorale per le Diocesi di cui sono responsabili.

