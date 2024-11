WCG e Green Transition Hub della LIUC premiati “Logistico dell’Anno”. I 22 Key Sustainable Factor rivoluzionano la logistica sostenibile.

Nella splendida cornice del Palazzo Mezzanotte di Milano, WCG-World Capital Group e il Green Transition Hub dell’Università LIUC hanno ricevuto il prestigioso premio "Il Logistico dell'Anno 2024" nella categoria Sostenibilità Ambientale, un riconoscimento conferito da Assologistica in collaborazione con Euromerci.

Alla base di questo importante traguardo c’è la ricerca innovativa intitolata "I 22 Key Sustainable Factor", che ha identificato e analizzato i 22 fattori chiave di sostenibilità, che rendono un magazzino logisticamente sostenibile, raggruppandoli in quattro categorie fondamentali: la posizione geografica, le aree esterne, la struttura costruttiva e gli impianti interni​.

I risultati della ricerca hanno messo in evidenza differenze significative nelle priorità degli operatori della logistica. Ad esempio, per il settore della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), l'isolamento termico delle baie di carico è considerato prioritario per ridurre la dispersione termica e abbassare i consumi energetici nei centri distributivi, mentre per il Real Estate logistico è fondamentale l’installazione di impianti fotovoltaici, indicata come misura chiave per ridurre i costi energetici complessivi. Inoltre, l'illuminazione LED è ritenuta indispensabile per ottenere certificazioni green, anche se la sua priorità varia tra i diversi attori coinvolti nel settore.

Questo risultato sottolinea l’impegno di WCG e del Green Transition Hub nella promozione di pratiche sostenibili nel settore immobiliare logistico.

“Siamo orgogliosi di ricevere questo riconoscimento che premia il nostro impegno per una logistica sempre più sostenibile – ha dichiarato Marco Clerici, Head of Advisory & Research WCG – Nonostante le attuali dinamiche politiche internazionali possano far pensare a una minore sensibilità verso i temi ESG, il Real Estate non torna indietro e continua il suo percorso verso immobili sempre più sostenibili.”

“Nel panorama in continua evoluzione della logistica, l'attenzione verso pratiche sostenibili diventa sempre più cruciale, anche per gli operatori logistici - dichiara Martina Baglio, ricercatrice del Green Transition Hub dell’Università LIUC - Nella roadmap verso la sostenibilità, i magazzini stanno assumendo un ruolo centrale, asset strategici per la gestione della domanda di beni. E il concetto di green warehousing risulta fondamentale nella riduzione dell’impatto ambientale dell’industria (basti pensare anche solo all’aumento delle automazioni negli immobili logistici).”

