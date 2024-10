Amici a '4 zampe' in Villa

Quando si dice un pomeriggio “a quattro zampe”. Sì, perché protagonisti in Villa Rusconi a Castano sono stati proprio i “nostri amici” cani.

Quando si dice un pomeriggio “a quattro zampe”. Sì, perché protagonisti in Villa Rusconi a Castano sono stati proprio i “nostri amici” cani. Ecco, infatti, “4 Zampe in Villa”, organizzata dalla Protezione Animali di Legnano ODV, con l’aiuto di Fondazione Aurea e il patrocinio del Comune. Diversi i momenti pensati proprio per tutti: sfilate, lotteria, banco della PAL, oltre al gruppo “Cinoaskesis” (consulenza specialistica in educazione, comportamento e nutrizione), che ha promosso attività pratiche con i presenti. E il ricavato dell’iniziativa adesso andrà alle cure di cani e gatti della Protezione Animali.

"AMICI A QUATTRO ZAMPE" IN VILLA



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!