Il sindaco torna a Lampedusa con gli studenti

Per il secondo anno il sindaco di Legnano Lorenzo Radice è a Lampedusa con gli studenti degli istituti cittadini Dell’Acqua e Bernocchi per le celebrazioni di “Protect people not borders”, l’undicesima Giornata della Memoria e dell’Accoglienza a ricordo del naufragio in cui, il 3 ottobre 2013, persero la vita 368 persone al largo dell’isola. Il Comune di Legnano dà così seguito alla sua partecipazione alle iniziative del Comitato 3 ottobre avviate nell’aprile 2023, con un incontro con gli studenti degli istituti superiori al Teatro Tirinnanzi alla presenza del fondatore e presidente del Comitato stesso, Tareke Brhane. L’Amministrazione comunale ha contribuito alle spese per il viaggio e la permanenza degli studenti legnanesi con i fondi ministeriali che hanno finanziato il programma di azioni “Passi di legalità”.

