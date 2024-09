La fiaccolata dei due parroci

Una bellissima fiaccolata che da Nizza Monferrato ha poi passato il testimone tra don Angelo Sgobbi e don Andrea Cardani.

100 km di corsa: è la fiaccolata che abbiamo vissuto il 6-7 settembre con il gruppo adolescenti, 18/19enni e giovani. La tradizionale iniziativa che apre il nuovo anno oratoriano, quest’anno è stata davvero speciale, e ha visto il “passaggio di consegne” dei nostri parroci: siamo infatti partiti di corsa da Odalengo Grande, dove ha scelto di continuare il suo percorso, in un eremo, don Angelo, mentre per gli ultimi decisivi metri, dalla nostra Basilica all’oratorio, si è unito il nuovo parroco don Andrea, accolto da una grande festa! Ma la tappa più significativa, legata ai 10 anni del nostro oratorio S. Giovanni Bosco, è stata quella del venerdì, ospitati per la serata e per la notte all’Istituto Nostra Signora delle Grazie di Nizza Monferrato, dove le suore Figlie di Maria Ausiliatrice ci hanno calorosamente dato il benvenuto accompagnandoci alla scoperta della memoria di questa Casa legata a due grandi santi fondatori: Don Bosco e Madre Mazzarello. Giunta in oratorio la fiamma della fiaccola, passata di mano in mano dai giovani tedofori, ha acceso in cappellina, luogo di incontro e preghiera per tutti i bambini e ragazzi, la luce del cero rosso che indica la presenza di Gesù nell’Eucarestia, come segno che dice tutto l’impegno, il cuore, la voglia di vivere e la passione per le cose belle che vogliamo rimanga sempre nella nostra vita.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!