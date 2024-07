Il nuovo campo da basket

Terminati i lavori di riqualificazione del campo da basket che si trova nel parco Verri–Brazzelli a Busto Arsizio, realizzati dall’Amministrazione comunale con il contributo di 30.000 euro offerto dall’Associazione MeLa Gioco, realtà nata in memoria di Niccolò Sartoni, atleta della società Basket Busto Arsizio prematuramente scomparso.

Terminati i lavori di riqualificazione del campo da basket che si trova nel parco Verri–Brazzelli a Busto Arsizio, realizzati dall’Amministrazione comunale con il contributo di 30.000 euro offerto dall’Associazione MeLa Gioco, realtà nata in memoria di Niccolò Sartoni, atleta della società Basket Busto Arsizio prematuramente scomparso, che si impegna a promuovere l'inclusione sociale attraverso eventi sportivi e ricreativi, la prevenzione medica, la ricerca contro il melanoma e il diritto allo studio.

I lavori hanno riguardato il rifacimento del fondo, la riqualificazione dei canestri esistenti, la sostituzione delle panchine, dei cestini e di altri accessori a servizio del campo che sarà inaugurato sabato 29 giugno alle 11.00 nell’ambito di un torneo di basket e di baskin, dedicato alla memoria di Sartoni e organizzato dalla stessa Associazione. Non solo è stato rifatto il campo: l’Associazione ha donato anche la verniciatura e la decorazione del terreno di gioco, opere il cui valore ammonta a 10.000 euro. La riqualificazione del campo da basket potrà contribuire alla rigenerazione dell’area verde per renderla maggiormente inclusiva e attrattiva e fruibile da parte dei giovani e degli sportivi.

