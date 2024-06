"Dentiere gratis per i pazienti oncologici"

"Dentiere gratis per chi ha avuto un tumore e a tutti coloro che hanno subito interventi che gli hanno compromesso il cavo orale". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, durate l'evento 'Salute Direzione Nord'.

La delibera prevede un periodo sperimentale in cui saranno erogati, a carico del Servizio Sanitario Regionale, i dispositivi odontoiatrici implantari e protesici a due categorie di pazienti residenti in Regione Lombardia. Quelli oncologici sottoposti a demolizioni funzionali per patologie oncologiche del cavo orale e quelli vittima di trauma del massiccio facciale e sottoposti a intervento maxillo-facciali di ricostruzione ossea mascellare e mandibolare a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

L’impatto economico del provvedimento è stimato in circa 750.000 euro. L’accertamento del criterio che determina l’erogabilità dei dispositivi implantari e protesici con il SSR è a carico del medico specialista operante in una struttura pubblica dove si deve svolgere il trattamento odontoiatrico e riabilitativo, che li prescrive a seguito della valutazione della sussistenza delle citate condizioni che devono essere riportate chiaramente nei documenti sanitari.

Il periodo sperimentale avrà inizio il 1° luglio, avrà durata di 6 mesi e potrà essere prorogato previo stanziamento di nuovi fondi.

