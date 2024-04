ASST Ovest Milanese per la salute femminile

In occasione della “Giornata Nazionale della Salute della Donna”, ASST Ovest Milanese si conferma punto di riferimento per la salute femminile con una serie di iniziative e appuntamenti in programma dal 18 al 24 aprile.

In occasione della “Giornata Nazionale della Salute della Donna”, ASST Ovest Milanese si conferma punto di riferimento per la salute femminile con una serie di iniziative e appuntamenti in programma dal 18 al 24 aprile con l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile. Le attività si inseriscono nell'ambito della nona edizione dell’(H) Open Week promossa da Fondazione Onda. ASST Ovest Milanese: in prima linea per la salute della donna con i Bollini Rosa Come negli scorsi anni, saranno offerti gratuitamente esami clinici, diagnostici e informativi ma anche incontri dedicati agli stili di vita e al benessere in gravidanza. L'obiettivo è quello di promuovere informazione, prevenzione e cura al femminile, in tutte le fasi della vita, dall’adolescenza all’età adulta con l'obiettivo di migliorare sempre di più i servizi offerti dalla ASST e di rispondere alle esigenze specifiche di ogni donna.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!