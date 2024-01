Lilt - Associazione Provinciale di Varese proseguirà con gli incontri per la lotta al tabagismo il prossimo 18 gennaio dalle 18 alle 19.30 presso la sede Lilt di piazza Plebiscito a Busto Arsizio.

Lilt - Associazione Provinciale di Varese proseguirà con gli incontri per la lotta al tabagismo il prossimo 18 gennaio dalle 18 alle 19.30 presso la sede Lilt di piazza Plebiscito a Busto Arsizio. Si invitano tutti coloro che desiderano unirsi all’associazione nella lotta contro i tumori, smettendo di fumare e adottando uno stile di vita sano attraverso una corretta alimentazione, attività fisica e sport, a partecipare a questo importante evento. L'incontro sarà un'opportunità unica per coloro che desiderano intraprendere un percorso verso la guarigione dalla dipendenza dal tabacco. Saranno presenti medici specializzati che offriranno supporto e informazioni preziose per superare la dipendenza. "La lotta al tabagismo è una delle chiavi per prevenire molte forme di tumore, e noi siamo qui per offrire il nostro sostegno a coloro che desiderano intraprendere questo importante cambiamento nella propria vita". Durante il primo incontro, uno pneumologo si concentrerà sull'analisi dei danni provocati dal fumo sulla salute. Saranno presentati i trattamenti medici e farmacologici per smettere di fumare, e verrà compilata la Scheda Storia del Fumatore.

Gli incontri successivi si concentreranno sulla valutazione clinica di un esperto, sulla cessazione del fumo e sulla prescrizione di farmaci. Saranno fornite istruzioni su come monitorare i momenti in cui si fuma e le situazioni in cui si avverte il desiderio di fumare, attraverso l'utilizzo del diario del fumatore come strumento di auto-monitoraggio. Si discuteranno e introdurranno strategie comportamentali per affrontare la dipendenza, spiegando anche come gestire i trigger che portano al fumo, mediante test di astinenza. Si affronteranno metodi per gestire i momenti di crisi, e saranno forniti consigli alimentari e comportamentali. Un altro argomento sarà l'elaborazione di una perdita, seguendo le fasi della Kubler-Ross, per favorire la consapevolezza e verrà trattato il concetto di autogratificazione. Negli ultimi tre incontri, saranno affrontate le tecniche di gestione dello stress, e si effettuerà il test di Coping per valutare le strategie di adattamento alla pressione. Si discuterà della gestione delle relazioni interpersonali con amici o familiari fumatori, considerando le influenze esterne e valutando la capacità di autocontrollo attraverso test per evitare situazioni di tentazione. Si valuterà la capacità di rimanere determinati nel percorso di smettere di fumare, e si esaminerà la situazione astinenziale. Nell'ultimo incontro, uno pneumologo e uno psicologo effettueranno una valutazione finale per misurare il progresso e i vantaggi, discutendo i risultati ottenuti e pianificando il mantenimento del successo nel futuro. Il programma completo e dettagliato dell’iniziativa è consultabile sul sito di Lega Tumori Italiana - Varese. È necessario iscriversi chiamando in segreteria e sarà necessario ilo versamento di un contributo.

