Campus 'Polar express'

Sono aperte le iscrizioni a “Polar express”, il campus invernale per il periodo delle feste natalizie e di inizio anno.

Sono aperte le iscrizioni a “Polar express”, il campus invernale per il periodo delle feste natalizie e di inizio anno. Il servizio, che vuole facilitare la conciliazione lavoro-famiglia, si estenderà su sette giorni feriali (27 – 29 dicembre e 2 – 5 gennaio), andrà dalle 8 alle 17 e comprenderà la mensa. Come l’anno scorso la sede del campus sarà la scuola Don Milani di via Bissolati, che riserva trenta posti agli alunni della scuola dell’infanzia e quaranta agli alunni della primaria. Sarà possibile l’iscrizione al campus anche per una sola giornata di frequenza.

"Il campus invernale, giunto al terzo anno, ha incontrato il gradimento delle famiglie – ricorda Ilaria Maffei, assessora alla Comunità inclusiva - Da qui la decisione di riproporre un servizio che vuole essere d’aiuto per quelle famiglie con figli in cui i genitori lavorano fra Natale e l’Epifania o che sono prive di una rete di supporto. Sapendo bene che questo è un periodo particolare, che alterna giornate di festività ad altre feriali, abbiamo pensato alla possibilità di avvalersi del servizio anche per giornate singole con l’intento di venire il più possibile incontro a necessità che, mai come in questi momenti dell’anno, variano da famiglia a famiglia".

I minori saranno seguiti da educatori qualificati della cooperativa Stripes. Le tariffe giornaliere saranno calcolate in base alla fascia ISEE.

Sarà possibile iscriversi al Campus sino alle 12 del 18 dicembre collegandosi al link HYPERLINK "https://www.pedagogia.it/stripes/campus-invernale-2023-legnano-mi/" https://www.pedagogia.it/stripes/campus-invernale-2023-legnano-mi/ . Le iscrizioni non daranno origine ad alcuna graduatoria e la disponibilità di posti si esaurirà secondo l’ordine di presentazione delle richieste.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!