Nuovo sito del Comune di Legnano

Il 18 dicembre segnerà una svolta nei servizi on line del Comune di Legnano e un importante passo avanti nella modernizzazione dell'Amministrazione comunale con il nuovo sito istituzionale e i servizi digitali che renderanno più agevole l'interazione dei cittadini e delle imprese con l’ente. Il nuovo sito è stato realizzato nell'ambito dei progetti di digitalizzazione PNRR (Misura 1.4.1.) Innovazione e Digitalizzazione del Paese" per cui all’amministrazione è stato attribuito un finanziamento di 328mila euro. Per il nuovo sito e i servizi digitali sono stati investiti quasi 39mila euro. La realizzazione del sito, a seguito di gara, è stata affidata a Società Grafiche E. Gaspari di Bologna.

Il nuovo sito istituzionale www.comune.legnano.mi.it è stato progettato per essere intuitivo, accessibile e ricco di informazioni utili per i cittadini; offre una navigazione semplificata, un accesso rapido a tutte le informazioni riguardanti i servizi comunali, gli eventi, le notizie e un motore di ricerca veloce.

"Legnano attendeva da tempo un nuovo sito che fungesse anche da piattaforma per i servizi digitali - dichiara Luca Benetti, assessore alla Transizione digitale e alla Smart city - La nostra amministrazione vuole accorciare il più possibile le distanze con i cittadini mettendo a loro disposizione servizi che abbrevino e semplifichino le procedure per rispondere a bisogni di diversa natura. E questo sarà possibile con il nuovo sito e il portale dei servizi digitali che partirà dalla prossima settimana con sei servizi iniziali. Si tratta – e mi preme sottolinearlo- non di un traguardo ma di un punto di partenza: da qui svilupperemo altri servizi digitali per migliorare l’esperienza dei cittadini nei confronti dell’ente locale grazie ai grandi vantaggi offerti dalla tecnologia. A ribadire la centralità dell’utente, il sito darà la possibilità di esprimere il proprio giudizio sulla chiarezza delle informazioni pubblicate, giudizi preziosi perché aiuteranno a migliorare ulteriormente l'esperienza online".

Tra le novità più significative sono da evidenziare:

Il Portale dei Servizi Digitali: per i 6 servizi finanziati dal PNRR (presentazione istanza di accesso atti; richiesta di contributi; richiesta di pubblicazione di matrimonio; richiesta sepoltura; richiesta di occupazione di suolo pubblico e richiesta del permesso per il parcheggio invalidi) la modalità di presentazione dell'istanza sarà totalmente digitale: sarà possibile per i cittadini richiedere questi servizi senza muoversi da casa, risparmiando tempo e semplificando le procedure burocratiche,. L'ulteriore novità del sito è la possibilità, da parte del cittadino, di ricevere all'interno della propria area riservata (che si aprirà dopo aver inoltrato un’istanza digitale) la risposta alla propria richiesta. L'obiettivo dell'Amministrazione è arrivare a digitalizzare la maggioranza dei servizi erogati dall'Ente.

Le Prenotazioni online: per la prima volta sarà possibile prenotare appuntamenti presso vari uffici comunali direttamente dal sito web. Questa nuova iniziativa punta a semplificare il processo di richiesta di servizi riducendo i tempi di attesa e offrendo maggiore flessibilità ai cittadini nel gestire i propri impegni. Come per i servizi digitali, il cittadino potrà ricevere le comunicazioni in merito alle proprie prenotazioni tramite l'area riservata e per mezzo e mail.

le Segnalazioni: questa funzionalità, già presente nell'attuale sito sotto la dicitura "portale delle segnalazioni", è stata semplificata mantenendo la possibilità ai Cittadini di segnalare in modo rapido ed efficace situazioni di varia natura, come danni alle infrastrutture, problematiche ambientali, e altro ancora, aggiungendo la possibilità di caricare documenti e/o immagini e di geolocalizzare anche i luoghi oggetto di segnalazioni.

Il nuovo sito risponde alle linee guida dettate da Agid, l’Agenzia per l'Italia Digitale che ha il compito di promuovere l’innovazione digitale e l’utilizzo delle tecnologie digitali anche nell’organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese. Per questo motivo, tutti i nuovi siti comunali dovranno essere realizzati secondo tali indicazioni. Come indicato nel decreto di attribuzione, il Comune, per ricevere il finanziamento, dovrà attendere la cosiddetta "asseverazione" ovvero la positiva verifica dei requisiti richiesti dall'Avviso PNRR 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici". Il Comune di Legnano è fra i primi Comuni delle sue dimensioni a mettere on line il sito secondo le linee guida Agid e sarà, quindi, fra i primi a richiedere l'asseverazione.

Le principali informazioni riguardanti l'Ente sono state raccolte in quattro grandi aree:

Amministrazione: in questa sezione sono presenti tutte le informazioni riguardo gli Organi di Governo della Città; alla struttura organizzativa (Aree amministrative e Uffici); agli Enti, alle Fondazioni e alle società che svolgono attività per conto dell'Ente; al personale politico e a quello dipendente dell'Ente; tutta la documentazione ed i dati prodotti e pubblicati dal Comune.

Novità: in questa sezione vengono pubblicate le principali novità riguardanti l'attività dell'Ente e i comunicati di natura istituzionale. Per facilitare la ricerca, sono stati creati anche dei contenitori di notizie per ciascun ufficio dell'Ente.

Servizi: in questa sezione sono raccolti i servizi che l'Ente eroga ai Cittadini. Per ciascun servizio è presente una scheda contenente tutte le informazioni necessarie al Cittadino per presentare correttamente la propria istanza.

Vivere il Comune: in questa sezione sono raccolti tutti gli eventi, le iniziative e i luoghi d’interesse per scoprire e vivere il nostro territorio comunale.

I principali canali social utilizzati dall'Ente (Facebook, Instagram, Telegram e whatsapp) sono facilmente raggiungibili dalla testata del sito; così anche Youtube, dove sarà possibile seguire in diretta i consigli comunali in streaming o le relative registrazioni.

Scorrendo verso il basso l'homepage del sito, è possibile ritrovare altre informazioni dall'Amministrazione Trasparente, dove sono pubblicati tutti i documenti e gli atti richiesti dalla normativa vigente (D.lgs. 33/2013 e smi) al fine di garantire la pubblicità, la trasparenza e la diffusione delle informazioni, all'indicazione dei contatti principali dell'Ente oltre a un'ulteriore riproposizione delle sezioni di navigazione in formato elenco.

