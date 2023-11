Al via la ristrutturazione delle Carducci

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione della scuola Carducci finalizzati ad accogliere, dall’inizio del 2024 e per oltre un anno, le nove classi di alunni della scuola dell’infanzia di via Cavour.

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione della scuola Carducci finalizzati ad accogliere, dall’inizio del 2024 e per oltre un anno, le nove classi di alunni della scuola dell’infanzia di via Cavour. I lavori, dell’importo di 100mila euro interamente finanziati con risorse comunali, prenderanno il via la prossima settimana e si concluderanno entro dicembre per consentire l’ingresso degli alunni della scuola dell’infanzia con l’inizio del nuovo anno. Gli interventi, di tipo edile e impiantistico, adegueranno la struttura alle normative previste per la scuola dell’infanzia e interesseranno il piano rialzato dell’edificio.

“Alle due dirigenti degli istituti comprensivi Carducci e Bonvesin della Riva e al personale scolastico voglio esprimere il mio grazie per aver collaborato a pianificare un’operazione delicata come il trasferimento delle classi da un plesso all’altro – dichiara Ilaria Maffei, assessore alla Comunità inclusiva; stiamo lavorando affinché questo cambiamento arrechi il minor disagio possibile agli alunni e alle loro famiglie”.

I lavori modificheranno la partizione degli spazi e la distribuzione delle funzioni: le aule didattiche saranno ospitate lungo le due ali affacciate sulle vie Carducci e Giusti, mentre il refettorio troverà spazio nel lato prospiciente via XX Settembre. Saranno inoltre ricollocate l’infermeria e il locale per la preparazione dei pasti, saranno adeguati e implementati i servizi igienici, realizzata una rampa per disabili nel cortile e saranno eseguiti lavori sui serramenti.

