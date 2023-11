'Senologia al Centro', una stagione di successi

Il tour 2023 ha raggiunto risultati eccellenti, con un totale di 100 visite, di cui 92 ecografie e 50 mammografie. Il presidente Gnodi ha ringraziato organizzatori e sponsor.

Nel corso del weekend, nella suggestiva cornice di Piazza Monte Grappa, si è conclusa la tappa di Varese del Tour 2023 del progetto di Sensibilizzazione alla Prevenzione al tumore al seno ‘Senologia al Centro’ con un successo straordinario, raggiungendo un totale di 100 visite, di cui 92 ecografie e 50 mammografie. Un dato di particolare rilevanza è l'identificazione di 7 casi sospetti che richiedono ulteriori approfondimenti, prontamente indirizzati all’unità di Breast Unit dell’ASST Sette laghi. Il 2023 ha segnato un traguardo senza precedenti per un progetto di sensibilizzazione alla prevenzione nato dalla forte volontà di Ivan Gnodi, fondatore del Gruppo Gnodi, e il Professore Ivanoe Pellerin, Presidente di LILT - Associazione Provinciale di Varese, che ha visto coinvolte anche altre Associazioni italiane e la stessa Lega Tumori Nazionale.

Il Tour 2022-2023, che ha attraversato diverse città italiane, da Aosta a Varese, ha toccato il cuore di numerose comunità, coinvolgendo un vasto pubblico e sensibilizzando sulla rilevanza della prevenzione in ambito senologico. Tra le tappe più significative si annoverano Busto Arsizio, Enna, Aosta, Gambara (Bs), Bergamo, Saronno, Luino, Gallarate, Sesto Calende, Pavia e Varese.

Il primo anno di Senologia al Centro ha visto il raggiungimento di risultati eccezionali, con ben 1442 mammografie, 1011 visite senologiche gratuite, e circa 4000 km percorsi dalle nostre unità mobili. Questo successo è stato possibile grazie alla sinergia tra Amministrazioni comunali, ASST e ATS locali, Volontari e Aziende che hanno generosamente sostenuto il progetto. Sono stati coinvolti nel Tour ben 10 professionisti altamente qualificati, tra tecnici, ingegneri, manutentori e installatori, insieme a 50 aziende che hanno contribuito economicamente per sostenere l'iniziativa. Un sentito ringraziamento va alla Lega Tumori Italiana e alle delegazioni di Aosta, Bergamo, Brescia, Enna, Pavia e Varese che hanno supportato attivamente la realizzazione di questa edizione.

In una lettera aperta Ivan Gnodi scrive: “Carissimi Collaboratori, Istituzioni, Medici, Associazioni, Volontari e Aziende, è con grande gioia e gratitudine che mi rivolgo a voi in questa occasione speciale, la conclusione del nostro tour nazionale di ‘Senologia al Centro’. È stato un percorso straordinario, ricco di emozioni e di successi, reso possibile grazie al vostro inestimabile supporto e impegno. Desidero innanzitutto ringraziare di cuore tutti i collaboratori che hanno lavorato instancabilmente per rendere questo progetto una realtà. Le vostre competenze, la vostra professionalità e la vostra passione hanno reso ogni tappa del tour un'esperienza unica e indimenticabile per tutti i partecipanti. Senza di voi, tutto questo non sarebbe stato possibile.

Ringrazio l’amico Ivanoe Pellerin, Presidente di LILT - Associazione Provinciale di Varese e il Presidente Nazionale di LILT Francesco Schittulli per la fiducia riposta al nostro Gruppo.

Un ringraziamento speciale va alle Istituzioni che hanno creduto nel nostro progetto e ci hanno fornito il sostegno necessario per realizzarlo. Il vostro interesse e il vostro supporto hanno dato una grande rilevanza al nostro tour nazionale di ‘Senologia al Centro’, contribuendo a sensibilizzare un pubblico sempre più ampio sull'importanza della salute senologica.

Non posso dimenticare di esprimere la mia gratitudine alle Aziende che hanno generosamente contribuito al successo di questo progetto. Grazie alla vostra fiducia e al vostro sostegno finanziario, siamo riusciti a offrire servizi di alta qualità e a raggiungere un pubblico vasto e diversificato in ogni tappa di ‘Senologia al Centro’. La vostra partnership è stata fondamentale per il raggiungimento dei nostri obiettivi. Infine, desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato ai nostri eventi in piazza. Siete stati il motore che ha alimentato la nostra passione e il nostro impegno. Le vostre storie, le vostre domande e il vostro sostegno ci hanno ispirato e ci hanno confermato l'importanza di portare avanti questa iniziativa.

In conclusione, sono profondamente grato a ciascuno di voi per aver reso il nostro tour nazionale di Senologia al Centro un successo straordinario. Il vostro contributo è stato fondamentale e rimarrà per sempre nel mio cuore. Sono fiducioso che i frutti di questo progetto continueranno a diffondersi, contribuendo a migliorare la consapevolezza e la salute senologica di molte persone. Grazie ancora a tutti, di cuore”.

‘Senologia al Centro’ guarda già al futuro, con la proiezione del Tour 2024 che sarà pubblicato sul sito www.senologiaalcentro.it È possibile seguirci anche sui social Instagram e Facebook!

Si ringraziano le Aziende sostenitrici di questa tappa di Varese: Leonardo, Supermercati il Gigante, Allianz Bank Centro di Consulenza Finanziaria di Varese, Caielli e Ferrari, Divani & Divani, Montefusco, MHC, Confident Studi Dentistici, Remax Centro Immobiliare, Siderlaghi.

Per conoscere maggiori dettagli e continuare a seguire le prossime tappe del tour visitate il sito internet www.senologiaalcentro.it

