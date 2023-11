'Expo Training': la formazione professionale in fiera

Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti gli assessori regionali Tironi e Comazzi, oltre al ministri dell'istruzione Valditara. "Il nostro obiettivo - ha sottolineato Comazzi - è coltivare i talenti dei nostri giovani e permettere loro di essere il vero valore aggiunto del nostro sistema economico e produttivo".

Inaugurazione ufficiale per Expo Training a Fiera Milano City, tra le più importanti fiere nazionali della formazione professionale. Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti gli assessori regionali Simona Tironi (Istruzione, Formazione e Lavoro) e Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi). Presente anche il ministro all'Istruzione e al Merito Giuseppe Valditara.



"Questo appuntamento - ha dichiarato Tironi - è davvero importante. Sono due giorni dedicati ai nostri studenti, da sempre al centro delle nostre politiche di formazione e attive del lavoro. La filiera della formazione professionale lombarda è completa, partendo dalla scuola dei nostri ragazzi dopo le scuole medie fino ad arrivare alla nostra punta di diamante, i nostri Its Academy". "Il nostro obiettivo - ha sottolineato - è coltivare i talenti dei nostri giovani e permettere loro di essere il vero valore aggiunto del nostro sistema economico e produttivo".



"In Regione Lombardia - ha proseguito Tironi - da anni il sistema vede la collaborazione di pubblico e privato. Le aziende fanno parte del nostro sistema in quanto sono i primi investitori. Il capitale umano di qualità che cercano le imprese si può trovare grazie ai nostri corsi di formazione professionali. Importantissimo per questi ragazzi è seguire un percorso di orientamento, sempre partendo da quelle che potranno essere il vero propulsore sul lungo periodo, le loro passioni".



"La formazione - ha ricordato Comazzi - è strategica per tutti i settori, compreso quello dei parchi. Siamo presenti in questa fiera con un nostro stand per raccontare ciò che Regione sta facendo per tutelare il territorio. Tutto questo si traduce con le iniziative inserite nel piano contro il dissesto idrogeologico, le progettualità sviluppate nell'ambito dei parchi e delle aree protette e quello che Regione fa non solo per le ricadute economiche, ma anche con l'obiettivo di educare e valorizzare il territorio".



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!